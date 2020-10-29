شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر فعاليات اليوم السابع لمهرحان الجونة السينمائي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يشهد اليوم السابع من مهرجان الجونة عددًا من العروض المتميزة للأفلام مثل عرض فيلم «تيار سائد» لجيا كوبولا الذي شارك في قسم آفاق في الدورة الـ77 لمهرجان فينيسيا السينمائي، و«سوفتي» لسام سوكو الفائز بجائزة أفضل مونتاج في مهرجان صندانس السينمائي، كما تستكمل مسابقة الأفلام القصيرة عروضها بعرض البرنامج الثالث للأفلام القصيرة. يتضمن اليوم السابع عرضًا خاصًا لفيلم «أرواح المحيط» لفيليب هاملتون ضمن عروض منصة الجونة السينمائية.إضافة إلى ذلك، يشهد اليوم السابع حفل ختام منصة الجونة السينمائية، الذي سيتم فيه الإعلان عن الفائزين بجوائز منطلق الجونة السينمائي. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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