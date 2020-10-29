شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل مكافحة القوارض وناقلات الأمراض بحي كرم أبو نجيلة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت فرق مديرية الصحة بشمال سيناء عملها في مكافحة الذباب وناقلات الأمراض، وذلك حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

وأعلن الدكتور طارق محمد كامل وكيل وزارة الصحة في المحافظة أن ادارة المتوطنة وفرق الملاريا وناقلات الأمراض في المديرية والادارات الصحية تقوم بالتعاون مع مجالس المدن بمكافحة الذباب والبعوض وناقلات الأمراض عن طريق رش المبيدات في برك المياه وأماكن تجمع القمامة وفتحات الصرف الصحى وغيرها من أماكن تجمع وتكاثر الذباب واليرقات والبعوض وغيرها من الأماكن.. علاوة على تلقى البلاغات من المواطنين عن تلك الأماكن .

وأشار إلى قيام الوحدة مكافحة ناقلات الامراض وملاريا العريش قامت بتغطية حي كرم ابو نجيله بالمبيدات اللازمة لمكافحة القوارض والذباب البالغ ويرقات الذباب وايضا تم تغطية محطات الصرف الصحي في حى كرم أبونحيلة بالمبيدات اللازمة لمكافحة يرقات البعوض.