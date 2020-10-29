شكرا لقرائتكم خبر عن متوسط تأخيرات القطارات اليوم الخميس: «القاهرة- أسيوط» يصل متأخراً 45 دقيقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت السكة الحديد متوسط والتأخيرات المتوقعة اليوم الخميس للقطارات وجاءت كالتالي :- أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة ثانياً: خط القاهرة / السد العالي متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :- - القاهرة / أسيوط مدة ٤٥ دقيقة - أسيوط / أسوان مدة ٣٠ دقيقة ثالثاً: خط بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط Advertisements متوسط تأخيرات القطارات مدة ٢٠ دقيقة: خط خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقايق / المنصورة متوسط تأخيرات القطارات مدة ٣٥ دقيقة وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.. الوضع في مصر

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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