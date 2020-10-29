شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء» تنفي ظهور حالة اشتباه بكورونا في مدرسة بالعريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت مديرية الشؤون الصحية بشمال سيناء ظهور أي حالة اشتباه اصابة بفيروس كورونا المستجد في مدرسة ابتدائية بادارة العريش التعليمية.

وأكد الدكتور طارق شوكة وكيل مديرية الصحة بشمال سيناء أنه بعدما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي بظهور حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في مدرسة السمران الابتدائية بالعريش تم تشكيل فريق من ادارة العريش الصحية بالكشف على طلبة المدرسة.

أضاف شوكة أنه بالكشف على طلبة المدرسة والمعلمين والعاملين بها، تبين عدم اصابة أيًا منهم بالاشتباه بالاصابة بفيروس كورونا، وخلو المدرسة من أي حالات اشتباه.

طالب شوكة بتوخي الدقة والحذر فيما يتم نشره حتي لا يتم بث الذعر في نفوس الطلبة وأولياء الأمور.