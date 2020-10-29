شكرا لقرائتكم خبر عن استمع إلى كلمة بصوت الشيخ الطاروطى فى ذكرى المولد النبوى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدى الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة والتليفزيون، للمصريين عبر موقع "الخليج 365"بمناسبة ذكرى المولد النبوى، كلمة للرد على الرسوم المسيئة لرسولنا الكريم.

"لاشك إن مولد رسول الله صل الله عليه وسلم "هو مولد النور والهدى والضياء والرحمة والفرحة التى عمت البشرية كلها بمولد رسول الله، ولا شك أن من لا يعرف قدر رسول الله، أقول إن الإسلام لم يصل إلى شغاف قلبه، فإن الإسلام أوجب علينا الحب لله والحب لرسول الله أوجب علينا حب وتقديس القرآن أوجب علينا أل بيت رسول الله، يا أل بيت رسول الله حبكم فرض عليه من الله فى القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لاصلاة له، والقرآن يقول كل لا أسالكم عليكم أجرا إلا المودة فى القربى، نحن فى شهر مولد رسول الله يجب علينا الحب لرسول الله ول أل بيته المكرمين، وأننا فى هذة الأيام نرى هجمة شرسة أطلت علينا من رؤوس الكفر حيث أننا نرى أنهم يتهجمون على شخص رسول الله، ولو علموا قدر رسول الله وما أضافه للبشرية من رقي أخلاق وحسن سلوك ومن حسن تعامل ومن صفاء ونقاء فى المعاملات بين الناس لقد سوا رسول الله وأعطوه قدره، لكن رسول الله يقول لا يعرف قدري إلا ربي، ومن هنا نقول أن الله تبارك وتعالى قد قال لرسول الله، والله يعصمك من الناس، أن الله قد رفع قدر النبى فجعل نعله فوق الأنس والجن والملائكة، كيف ذلك ؟فى ليلة المعراج عرج برسول الله حتى وصل إلى سدرة المنتهى وعندما أرد خلع نعله قال الله دوس على بساط أنسى، لذلك قال القائل لدى الطور موسى نودي يخلع ومحمد فوق العرش لم يؤمر بخلع نعاله، و أدعو نفسي وأدعوكم لحب رسول الله ونجدد الحب لرسول الله بكثرة الصلاة والسلام عليه فهو القائل أكثرهم عليه صلاة أكثركم أزواجا فى الجنة.

Advertisements