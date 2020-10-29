شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن تعيين 232 شاباً والتفتيش على 321 منشأة بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة أسوان بتعيين 232 شاباً بشركات القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلين 1167 راغب عمل ، فضلاً عن إسقاط 1010 بطاقـات قيـد لم يتقدم أصحابها لتجديدها في المواعيد المحددة .

وقال "سعفان": إن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة في إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

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تلقي الوزير ، تقريرا بذلك من محمد عبد الوهاب أحمد ، مدير المديرية في هذا الخصوص عن ما تم إنجازه خلال شهر سبتمبر الماضي، أشار فيه إلي أنه تم صرف 152 ألف جنيه لـ 47 عاملاً غير منتظم، رعاية اجتماعية وصحية للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية .

وأوضح أن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 255 منشأة ( دوري - حملات ) ، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 89 منشأة ، وإعادة التفتيش على 68 منشأة أخري.

وفى مجال علاقات العمل فقد تلقت المديرية 8 شكاوى عمالية ، تم إحالة 5 منها للمحكمة العمالية ، وتبقت 3 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.