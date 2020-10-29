شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يؤكد توفير محتوى باللغة الفرنسية للطلاب على بنك المعرفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365"، أن الوزارة وفرت محتوى باللغة الفرنسية للطلاب على بنك المعرفة، وبالتالى يصبح المحتوى متاحا للطلاب بثلاثة لغات هى اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية لطلاب مدارس الغات الذين يحتاجون إلى الفرنسية فى دراستهم.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن هناك محتوى ضخما على بنك المعرفة خاصة لطلاب الثانوى العام يجب على الطلاب الاستفادة منه، إضافة إلى محتوى المنصات الأخرى والقنوات التعليمية، موضحا أن المحتوى الرقمى كبير ويستفيد منه الطلاب فى دراستهم خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العام الدراسى وتقسيم حضور الطلاب على أيام الأسبوع لتحقيق التباعد الاجتماعى.

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وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت فى وقت سابق أن بداية العام الدراسى قوية ويوجد التزام كامل من المعلمين والطلاب بالضوابط والإجراءات الاحترازية، موضحة، أن الكمامات الطبية موجودة ويرتديها الطلاب بشكل يومى على مدار اليوم الدراسى، موضحة أن هناك ربط يتم بين المدرسة والشرح في القنوات التعليمية بحيث يتم شرح الدرس في القناة التعليمية بشكل متوازى مع المنهج وتوزيعه على أيام الأسبوع، وجداول الحصص فى القنوات التعليمية يتم وضعه بشكل أسبوعى لتسير الأمور بشكل تدريجى ومتوازن.

وأوضحت الوزارة أن الخطة البديلة التي، والسيناريوهات التي يتم تطبيقها حال وقف الدراسة، تعتمد على التعلم أون لاين فى شرح المناهج من خلال توفير فيديوهات تفاعلية ودروس إلكترونية من خلال المنصات الإلكترونية، مشيرة إلى أنه في الصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، سيتم توفير قناة لهم واطلاقها منتصف نوفمبر المقبل، خاصة أن الدراسة في هذه الصفوف تعتمد على التواصل مع المدرس داخل الفصل.

وأوضحت الوزارة، أنه تم اطلاق قناة مدرستنا" للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادى، كما سيتم توفير محطات تلفزيونية تعليمية، بحيث ستكون هي المصدر الرئيسي للتعلم، فضلاً عن عدد من المنصات الإلكترونية الأخرى لمن تتوفر لديهم خدمة الإنترنت، وبالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الثانوي وفرت الوزارة للطلاب العديد من مصادر التعلم بالإضافة إلى أجهزة التابلت.