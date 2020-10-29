شكرا لقرائتكم خبر عن مطار القاهرة يسير اليوم 209 رحلات لنقل 25800 راكب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس على مدار 24 ساعة 209 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية ينقل خلالها قرابة 25800 راكب مابين سفر ووصول، وقالت مصادر إن المطار سيستقبل اليوم 101 رحلة على متنهم 12901 راكب فى حين يغادر المطار على مدار اليوم 108 رحلة على متنهم 12831 راكبا.

وحسب المصادر فإن وجهات السفر تشمل نيويورك تورنتو لندن باريس فرانكفورت موسكو فيينا أثينا أمستردام روما ميلانو البحرين جوهانسبرج أسطنبول إنجمينا أديس أبابا المدينة نيروبى عمان لاجوس عنتيبى مسقط بغداد بيروت الرياض جده المدينة دبى الشارقة أبوظبى الدمام جيزان رأس الخيمة الخرطوم عدن الطائف.

فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك الدمام لندن باريس فرانكفورت موسكو أمستردام فيينا دبى البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا عمان لاجوس أكرا دبى الشارقة سيئون المدينة جده الرياض بيروت أبوظبى عدن الخرطوم بيروت.

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وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج ، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة الي مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الPCR معه ، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين .