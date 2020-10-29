شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا المصرية العراقية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين مصر والعراق، يوم السبت القادم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء بالعاصمة العراقية بغداد، وتتضمن بحث سبل التعاون المشترك بين البلدين‪ .

ويتوجه رئيس الوزراء للعراق يوم السبت فى زيارة قصيرة لترأس أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين ويضم الوفد المصرى عدد كبير من الوزراء فى شتى مجالات التعاون بين البلدين من ضمنهم التعاون الدولى والكهرباء والصناعة والتربية والتعليم‪.

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وتتناول اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، مناقشة واستعراض عدد من مشروعات التعاون المقترحة فى مختلف القطاعات، والاتفاق على بدء تنفيذها خلال المرحلة المقبلة‪.

وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء قد استعرض فى وقت سابق عدد من التصورات المقترحة للربط الكهربائى، فيما تناول الدكتور عاصم الجزار، عددًا من المشروعات المقترحة فى قطاع التشييد والبناء، وكيفية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والخبرات بين الدول الثلاث " مصر والعراق والأردن‪" .

كما ناقش وزير التربية والتعليم فى اجتماع سابق، ما تم دراسته من أوجه تعاون مشتركة بين الدول الثلاث، وخاصة فى مجال تدريب المعلمين، والاستفادة والمشاركة فى المحتوى الرقمى الذى تمتلكه مصر، ونظام الامتحانات المصرى‪.