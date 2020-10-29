شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسلم طلاب المدارس الخاصة التابلت بسداد المصروفات؟.. التعليم تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا يجوز ربط تسليم التابلت لطلاب المدارس الخاصة، بسداد المصروفات الدراسية، موضحة أن الوزارة تسلم الأجهزة لطلاب المدارس الحكومية والخاصة دون تفرقة، ومن ثم لا ربط بين تسليم التابلت ودفع المصروفات الدراسية.

وقالت مصادر مسئولة فى تصريح خاص، إن معظم المدارس قاربت على الانتهاء من تسليم الطلاب للتابلت.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءات تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت، موضحة أن الطالب يسدد مبلغ 100 جنيه بوليصة تأمين على التابلت فى إحدى مكاتب البريد، إضافة إلى 5 جنيهات مقابل خدمة بريد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: أن ولى الأمر يقدم مستندات للمدرسة عبارة عن أصل بوليصة التأمين الخاصة بالتابلت، إضافة إلى 3 صور منها وصورة من إيصال سداد المصروفات الدراسية وقيمتها 500 جنيه لصالح صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وصورة من شهادة ميلاد الطالب، وإحضار الأصل للاطلاع عليها فقط وصورة بطاقة ولى الأمر وإحضار الأصل للاطلاع عليها وحافظة أوراق، على أن يوقع ولى الأمر على إقرار استلام جهاز التابلت لدى إدارة المدرسة.

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وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى فى مخازن المديريات والمدراس منذ مدة، وسوف يتم تسليمها فى الأيام الأولى من بدء العام الدراسى الجديد.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدم طباعة كتب المرحلة الثانوية بالكامل، حيث يعتمد طلاب صفوف من الأول حتى الثالث الثانوى على أجهزة التابلت فى التعلم مع توفير الوزارة لهم مصادر تعلم متعددة سواء على بنك المعرفة المصرى، أو منصات التعلم إضافة إلى القنوات التعليمية، حيث تم شراء أجهزة تابلت بقرابة 9 مليارات جنيه لطلاب الصفوف الثانوية منذ تطبيق التجربة 2018.

وتعتمد فلسفة التغيير فى الثانوية الجديدة على الانتقال بالطالب من سياسة الحفظ والتلقين إلى الفهم والمعرفة وإكسابه مهارات تساعده على بناء شخصيته والتعايش مع الآخرين، ويعتبر التابلت ليس هدفًا فى حد ذاته بل وسيلة هدفها تمكين الطالب من الوصول إلى أكبر عدد من مصادر المعرفة سواء على بنك المعرفة أو السيرفرات نفسها التى يتم توفير فيديوهات تفاعلية وكتب خارجية ومصادر معرفة متعددة عليها، ومن ثم يستطيع الطالب أن يبحث عن المعلومة وينتقل من مرحلة متلقى للمعلومة إلى مشارك فى عملية التعلم داخل الفصل.