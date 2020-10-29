شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ماكينات لفحص وصيانة القضبان قبل سير القطارات تصل من النمسا قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد أنه متوقع وصول 5 ماكينات لفحص وصيانة القضبان قبل سير القطارات للتأكد من سلامتها قريبا، حيث تشمل عدد 4 ماكينات صيانة لخطوط السكة وماكينة لفحص السكة.

وأضافت المصادر أن هيئة السكة الحديد تعاقدت مع شركة بلاسر النمساوية لتصنيع وتوريد هذه الماكينات لاستخدامها في فحص وصيانة خطوط السكة الحديد لزيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات باستخدام أحدث المعدات تكنولوجيا.

وأكدت المصادر أن هذه الماكينات ستساهم في رفع مستويات السلامة والأمان في منظومة السكك الحديدية، حيث تم التعاقد على شراء هذه الماكينات منذ حوالى عامين بهدف زيادة زيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات.

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