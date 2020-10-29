حملة اليوم الواحد.. ضبط 3350 مخالفة أبرزها تجاوز السرعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة للمرور، حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة. وأسفرت جهود الحملات المرورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 3350 مخالفة مرورية متنوعة من بينها 1327مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و215 مخالفة السير بدون تراخيص، و17 دراجات نارية مخالفة، و14 مخالفة موقف عشوائي، و33 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.

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