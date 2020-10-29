شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي شروط ومواعيد السفر بحراً من سفاجا إلى السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل جدول تشغيل رحلات اللنش السريع من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي لشهر نوفمبر وذلك يوم الثلاثاء إبحار فجر الأربعاء من كل أسبوع. وأوضحت الشركة أن الأوراق المطلوبة من المسافر للحجز صورة من جواز السفر ويكون سارى غير منتهى وصوره من الإقامة أو التأشيرة أو تأشيرة المرور وصوره من تصريح العمل وشهاده تحليل الكورونا تكون سارية لمدة ٧٢ ساعة من تاريخ عملها لتاريخ السفر بالنسبة للمسافرين من سفاجا لضبا

اما الأوراق المطلوبة لمن لديه سيارة تريبتي صورة من دفتر التريبتيك موضح به تاريخ الدخول والخروج وصورة من الرخصة المؤقتة إللى أخدتها من ميناء الدخول وصورة من شهاده المخالفات وتكون سارية لمده ١٥ يوم

من التاريخ للسفر الوضع في مصر

اصابات Advertisements 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف علي شروط ومواعيد السفر بحراً من سفاجا إلى السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.