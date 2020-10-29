شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه البحر الأحمر» تعلن حالة الطوارئ وتؤكد جاهزية بلاعات تصريف الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة المياه بالبحر الاحمر إتمام عملية مراجعة واختبار بلاعات تصريف مياه الأمطار للتأكد من مدى جاهزيتها وكفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار.

وتم تطبيق نموذج محاكاة على الطبيعة بعدة مناطق من خلال ضخ كميات من المياه للتأكد من كفاءة عمل بلاعات تصريف الأمطار لسرعة التعامل مع أي تجمعات مياه.

في السياق، أكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر، أن الشركة وضعت خطة شاملة لجميع مدن المحافظة لمواجهة مخاطر السيول.

وتشمل الخطة تأمين خطوط الإمداد الرئيسية للمياه «خط الكريمات وخط قنا» من خلال توفير مولدات الكهرباء الاحتياطية بجميع الروافع والمحطات لضمان وصول المياه للمواطنين وكذلك تأمين محطات التحلية وشبكات المياه داخل مدن المحافظة.

بجانب إعداد فرق طوارئ من المهندسين والمشرفين والكيميائين والعمال على أن يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعةوكذلك فريق لمراقبة جودة مياه الشرب لعدم تعرضها للتلوث بسبب تراكم المياه في حالات السيول.

وتشمل أيضًا توفير جميع الإمكانيات المتاحة سواء أفراد أو معدات ومركبات مجهزة للتعامل الفوري في حالات الطوارئ وتشمل سيارات شفط مياه السيول والطلمبات الغاطسة وطلمبات كابوته بالاضافة إلى الحفارات والمولدات وسيارات كسح الصرف الصحى.

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