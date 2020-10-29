شكرا لقرائتكم خبر عن استعلم عن قيمة فاتورة الكهرباء وأنت في منزلك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يمكنك الاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء ومعرفة قيمة الفاتورة وأنت في المنزل، فقط المطلوب هي الدخول على شركة الكهرباء المختصة حسب مكان إقامتك ومعرفة الاستهلاك وقيمة الفاتورة الخاصة بك وبعض الشركات تمكنك أيضًا من ادخال قيمة قراءة العداد وأنت في المنزل.

ويجب الآن تتبع الرابط الخاص بالشركة التي تقع شقتك نطاق عملها والدخول على الرابط الصحيح من بين 9 شركات، ومعرفة استهلاك الكهرباء وأيضًا الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء وأنت في المنزل

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء كما يلى:

استعلم من شركة القناة لتوزيع الكهرباء: الدخول هـنــــــا.

استعلم من شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنــــــا.

استعلم من شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء: من خلال الضغط هـنــــــا.

استعلم من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء: الدخول هنا هـنــــــا.

استعلم من شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنــــــا.

استعلم من شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنــــــا

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استعلم من شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء: اضغط هـنــــــا.

استعلم من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء: من خلال هـنــــــا.

استعلم من شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء: عبر هـنــــــا.