شكرا لقرائتكم خبر عن تونس 24 ونيويورك 11.. درجات الحرارة في العواصم العربية والعالمية الخميس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة للمدن العربية والعالمية اليوم الخميس 29 أكتوبر.

وتشير توقعات درجات الحرارة في المدينة وأبو ظبي والكويت 33 ، وتونس والرباط 24 درجة مئوية نهاراً

بينما تشير درجات الحرارة في كل من القدس وغزة إلى 27 ، 29 على التوالي.

في حين تبلغ العظمى نهاراً على نيويورك 11 والصغرى 04 ، ومونتريال 06 درجات مئوية نهاراً والصغرى -03.

والجدول التالي يوضح درجات الحرارة في الكثير من عواصم العالم العربية والعالمية.

Advertisements