الأزهر يعقد دورات لمعملى القرآن لضبط التلاوة داخل الفصول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه قطاع المعاهد الأزهرية بعقد دورات تدريبية لمعلمي ومعلمات القرآن الكريم بالمرحلة الابتدائية على مستوى الجمهورية، وضبط أدائهم داخل الفصول بتلاوة صحيحة مُثبّتة من خلال تدريب المعلمين بـ«برنامج حفص لضبط تلاوة معلمي القرآن الكريم»، وبالتعاون مع كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر الشريف، والمتخصصين في القراءات القرآنية بالمناطق الأزهرية، وبإشراف الإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية، والإدارة العامة للتدريب، والمكتب الفني بقطاع المعاهد الأزهرية. يأتى ذلك فى إطار اهتمام الأزهر بمعلمي ومعلمات القرآن الكريم بالأزهر الشريف، والارتقاء بالكفاءة المهنية لهم. Advertisements وكان رئيس قطاع المعاهد أكد على ضرورة الالتزام بمواعيد الحصص الدراسية، وحسن توجيه الطلاب تعليميًا وفكريًا، لتحقيق أقصى استفادة من اليوم الدراسي، مشددًا على أهمية التأكد من انتظام الطلاب في متابعة الدروس المذاعة عبر القنوات التعليمية، وبوابة الأزهر الإلكترونية.

كما نبه الشيخ صالح عباس رئيس القطاع، على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيفًا مستمرا لمتابعة الدراسة وتسيير قوافل متابعة لكل مناطق الجمهورية؛ لرصد المشاكل الطارئة التي قد تواجه العملية التعلمية، ووضع الحلول الفورية لها.

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