كورونا في 24 ساعة| زيادة الوفيات والموجة الثانية الأسوأ.. وهذه الأطعمة تحمي من الفيروس

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 90 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 99174 حالة.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
زيادة بالوفيات.. الصحة تعلن "بيان كورونا" ليوم الأربعاء
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وزيرة الصحة تستعرض آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا
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"الموجة الثانية الأسوأ".. ماكرون يعلن إغلاقًا عامًا في فرنسا اعتبارًا من يوم الجمعة
هذه الأطعمة تساعد المناعة على مقاومة الإصابة بكورونا.. احرص على تناولها
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بعد توقعات بوفاة ٤٠٠ ألف فرنسيًا.. باريس تتخذ إجراءات جديدة لمكافحة كورونا
الحكومة البرتغالية تعقد اجتماعًا خاصًا لمناقشة احتواء كورونا
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