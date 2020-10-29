اكتسح أحمد مرتضى وعبدالرحيم علي في انتخابات النواب.. من هو المرشح زكي عباس؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

حسم زكي عباس عبدالظاهر، المقعد الثاني لدائرة الجيزة والدقي والعجوزة، خلف رجل الأعمال محمد أبوالعينين، بإجمالي 83995 صوتًا، وبالتالي حسم المقعد من الجولة الأولى، متفوقًا على كل من النائب السابق للدائرة عبدالرحيم علي، وكذلك النائب السابق أحمد مرتضى منصور.

وينشر "الخليج 365" أبرز المعلومات عن زكي عباس، نائب الجيزة والدقي والعجوزة المنتخب، على النحو التالي:

1- ترشح على مقعد الدائرة عن حزب مستقبل وطن برمز الكتاب.

2- يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجمعية الإنتاجية للصناعات الهندسية والمعدنية بالجيزة، وتعمل مع القوات المسلحة منذ أكثر من 30 عامًا.

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3- يرأس مجلس إدارة جمعية زكي عباس الخيرية.

4- أمين مساعد حزب مستقبل وطن بالجيزة.

5- يمتلك مدرسة طيبة بالمريوطية.

6- عضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بإدارة جنوب الجيزة التعليمية، وتم تكريمه العام الماضي من المجلس تقديرًا لجهوده في دعم العملية التعليمية.

7- يمتلك شركة "الإخلاص للمقاولات والتوريدات.