شكرا لقرائتكم خبر عن خطة قناة طيبة للاحتفال بالمولد النبوي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفل قناة طيبة بالمولد النبوي الشريف بداية من الساعة 10.30ص الخميس، وتعرض برنامج (صباح طيبة)، وتطوع القناة برامج «حياتنا – علمنى القرأن – وادى الخير – ع الربابة – الدين المعاملة – شارع الجنوب – عبقرية العقاد»، في فترة الظهيرة الفيلم العربى «من عظماء الاسلام» بالإضافة إلى عرض أغاني وفواصل دينية على مدار اليوم.
وتحتفل قناة القنال بذكري المولد النبوي الشريف عبر تطويع برامج «يوم جديد – البيت – نت شو -»، بالإضافة لعرض الأغاني الدينية على مدار اليوم، وكذلك اوبريت الليلة المحمدية، ونهج البردة للأمام البوصيرى.
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