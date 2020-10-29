شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بغرف عمليات المرور تحسبا لسقوط شبورة كثيفة على الطرق السريعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، بدأ من صباح اليوم الخميس، حالة الطوارئ تحسبا لظهور الشبورة المائية الكثيفة أو تلقى بلاغات بسبب سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق.

كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

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وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000 .