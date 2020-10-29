شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تتفقد مشروعات الوزارة فى الإسماعيلية اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم الخميس، زيارة إلى محافظة الإسماعيلية لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة فى إطار حرص الوزيرة على تحسين كافة الخدمات المقدمة من خلال البرامج والأنشطة المختلفة.

كان الوزيرة قد أكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتخصيص مليار جنيه لدعم تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، الذين تم رفضهم فى برامج الدعم النقدى، وذوى الإعاقة وطلاب المدارس المجتمعية وطلاب تكافل الذين التحقوا بالجامعات، والتدريب الفنى ومحو الأمية ووحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات.

وأضافت وزيرة التضامن أن هذا التخصيص يتضمن دعم مليون طالب مدرسى من الأسر التى تم رفضها من برنامج تكافل ليصل إجمالى عدد الطلاب الذين يتم دعمهم 4.4 مليون طالب، من بينهم 2.4 مليون طالب يتم دعمهم عبر برنامج تكافل و 2 مليون طالب من المرفوضين من برنامج تكافل، بالإضافة إلى تقديم أدوات مساعدة للطلاب ذوى الإعاقة لتمكينهم من الخروج للتعليم ودمجهم بالمجتمع، لافته إلى أن الرئيس وجه بالمساهمة فى تكاليف التعليم المجتمعى بالشراكة مع الجمعيات الأهلية، والتنسيق مع القطاع الخاص بشأن التدريب المهنى للطلاب المتسربين وتخطوا سن التعليم.