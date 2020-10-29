شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنشئ معامل كمبيوتر بالمدن الجامعية لخدمة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، إن الجامعة أنشئت فى المدن الجامعية معامل كمبيوتر، وذلك بهدف خدمة منظومة التعليم الهجين المطبق فى العام الجامعى الحالى.

وأضاف الدكتور حسام رفاعى، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه تم توصيل الواى فاى لغرف المدن الجامعية بجامعة حلوان، وذلك بهدف خدمة منظومة التعليم عن بعد لطلاب قاطنى المدينة الجامعية، وذلك بجانب المعامل الخاصة بالكمبيوتر فى المدينة، والتى تتيح للطلاب متابعة المحاضرات من خلالها.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان، إلى أن المدن الجامعية للجامعة استوعبت 3 آلاف طالب من المتقدمين للسكن بها، موضحا أنه تم استيعاب المتقدمين المدينة مع تطبيق إجراءات الوقاية داخل الغرف بالمدن الجامعية.

وأكد، أن تم تسكين طلاب المدن الجامعية على مراحل وبحسب جدول زمنى للكليات، وذلك لضمان تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشار العدوى، مؤكدا أنه تم وضع خطة متكاملة للإجراءات الاحترازية، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين بالمدينة.