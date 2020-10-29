شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلي لحركة المرور على الكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق كلى لحركة المرور على الكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر، اعتباراً من الساعة 10 مساء الأربعاء، حتى الساعة 6 صباح السبت المقبل، وذلك لتركيب الفواصل المعدنية الخاصة بالكبارى الواقعة بنطاق مدينة نصر. وأشارت الإدارة العامة للمرور إلى غلق كلى لحركة المرور على: كوبرى سيارات بتقاطع شارع الطيران مع شارع إسماعيل القبانى. كوبرى سيارات بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الطيران. كوبرى سيارات بتقاطع شارع أحمد الزمر مع شارع الدكتور حسن الشريف. كوبرى سيارات بتقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبة وصولاً لميدان ابن سندر. Advertisements وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل اللوحات الإرشادية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لتيسير الحركة المرور ية مع بدء تنفيذ تلك التحويلات. الوضع في مصر

اصابات 107,030

تعافي 99,174

وفيات 6,234

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