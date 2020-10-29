شكرا لقرائتكم خبر عن «هندسة بورسعيد» تتقدم في تصنيف التايمز البريطاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، أسرة كلية الهندسة بالجامعة برئاسة الدكتور حسن محمد حسن عميد الكلية لحصول الكلية على ترتيب متميز (600 – 800) في تصنيف التايمز البريطاني ( THE ) المتخصص في الهندسة لهذا العام.

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الانجاز موجها التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بكلية الهندسة على ما حققته الكلية في التصنيف هذا العام، متمنيا المزيد من التقدم في التصنيفات العالمية الاخرى التي تستهدفها جامعة بورسعيد.

يأتي ذلك في إطار سياسة جامعة بورسعيد لتحسين مخرجاتها البحثية ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين العلمية والبحثية.