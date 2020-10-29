شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة الصحة العالمية تعقد مؤتمرا صحفيا اليوم لمناقشة مستجدات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، وسائل الإعلام، للمشاركة عن بعد فى مؤتمر صحفى عن طريق الفيديو، حول تطورات جائحة كوفيد-19 فى إقليم شرق المتوسط، بالتركيز على أولويات الإقليم وما ينبغى اتخاذه من خطوات عاجلة وذلك اليوم الخميس.

ويشمل المؤتمر الصحفى إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمى لجائحة كوفيد-19 والاتجاه المتزايد لحالات الإصابة والإجراءات التى ينبغى التعجيل باتخاذها خلال أشهر الشتاء والإجابة على أسئلة الإعلاميين. يشارك بالمؤتمر الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة التأهب لمخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الدكتور بيير نيبث، مدير برنامج إدارة المعلومات ببرنامج الطوارئ، منظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.



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