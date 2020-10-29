شكرا لقرائتكم خبر عن فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية بمحافظات الوجه القبلى اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتح الشركة المصرية لتجارة الجملة إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذ المجمعات التابعة لها بمحافظات الوجه القبلى، اليوم الخميس، لاستمرار طرح السلع الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 20% في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين، بجانب أيضا استمرار صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار ضخ السلع الغذائية بكافة أنواعها، وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بهدف تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات أولا بأول، وكذلك طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بالمنافذ بأسعار مخفضة، كما يتم مد مخازن الشركات التابعة بالسلع طوال الوقت، وكذلك زيادة المعروض من المنتجات، إضافة إلى استمرار صرف السلع التموينية المدعمة على بطاقات التموين.