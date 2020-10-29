قطاع المعاهد الأزهرية يقرر قبول أوراق المتقدمين للامتحانات "أبناؤنا فى الخارج"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن التعليمات الخاصة بامتحانات "أبناؤنا في الخارج" بالأزهر الشريف للعام الدراسى 2020/2021 فى سفارات جمهورية مصر العربية بالخارج. وتقرر فتح باب قبول أوراق الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، اعتبارًا من 1/11/2020 إلى 17/12/2020م علمًا بأنه لن يُلتفَتَ إلى ملفات التقدم التى تَرِدُ بعد تاريخ انتهاء التقدم.
مع ضرورة التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة، وهى:
1- استمارة التقدم بعد تحريرها بدقة بمعرفة ولي الأمر واعتمادها من السفارة.
2- إثبات قيد للعام الدراسي 2020/2021 معتمدًا من المعهد والمنطقة الأزهرية، ومن الإدارة المركزية للامتحانات.
3- أصل شهادة الميلاد أو صورة واضحة منها.
4- صورة شخصية لطلاب صفوف النقل، وصورتان لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.
5- إفادة بسداد مصروفات المعهد الخاص (خاص بطلاب المعاهد الخاصة فقط).
6- إيصال سداد رسوم الامتحان بالسفارة (350 جنيها للمرحلة الابتدائية، 450 جنيها للمرحلة الإعدادية، 550 جنيها للمرحلة الثانوية) أو ما يعادلها.
ولن تقبل ملفات التقدم غير المستوفاة، ولن يصدر لها رقم جلوس، مع ضرورة إرسال المستندات المطلوبة فقط، واستيفاء جميع بيانات استمارة التقدم بدقة من واقع المستندات.
مع تحرير إيصال تحصيل الرسوم المقررة لكل طالب على حدة، ومدون عليه اسم الطالب، والصف المتقدم له، وترسل صورة منه مع ملفات التقدم، حيث يتم إيداع رسوم الامتحان المحصلة على حساب مشيخة الأزهر: رقم EG 770001000100000009055447774 كما تقرر إرسال إحصاء المتقدمين على النموذج رقم (10) إحصاء متقدم دور أول المرفق فور انتهاء موعد التقدم على البريد الإلكترونى: [email protected] وكذلك إرسال ملفات التقدم والكشوف المرفقة مباشرة فى اليوم التالي لتاريخ انتهاء التقدم لمقر الإدارة المركزية للامتحانات.
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