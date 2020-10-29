شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يقرر قبول أوراق المتقدمين للامتحانات "أبناؤنا فى الخارج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف قطاع المعاهد الأزهرية، عن التعليمات الخاصة بامتحانات "أبناؤنا في الخارج" بالأزهر الشريف للعام الدراسى 2020/2021 فى سفارات جمهورية مصر العربية بالخارج. وتقرر فتح باب قبول أوراق الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان، اعتبارًا من 1/11/2020 إلى 17/12/2020م علمًا بأنه لن يُلتفَتَ إلى ملفات التقدم التى تَرِدُ بعد تاريخ انتهاء التقدم.

مع ضرورة التأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة، وهى:

1- استمارة التقدم بعد تحريرها بدقة بمعرفة ولي الأمر واعتمادها من السفارة.

2- إثبات قيد للعام الدراسي 2020/2021 معتمدًا من المعهد والمنطقة الأزهرية، ومن الإدارة المركزية للامتحانات.

3- أصل شهادة الميلاد أو صورة واضحة منها.

Advertisements

4- صورة شخصية لطلاب صفوف النقل، وصورتان لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية.

5- إفادة بسداد مصروفات المعهد الخاص (خاص بطلاب المعاهد الخاصة فقط).

6- إيصال سداد رسوم الامتحان بالسفارة (350 جنيها للمرحلة الابتدائية، 450 جنيها للمرحلة الإعدادية، 550 جنيها للمرحلة الثانوية) أو ما يعادلها.

ولن تقبل ملفات التقدم غير المستوفاة، ولن يصدر لها رقم جلوس، مع ضرورة إرسال المستندات المطلوبة فقط، واستيفاء جميع بيانات استمارة التقدم بدقة من واقع المستندات.