شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة قناة القاهرة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تحتفل قناة القاهرة بقطاع القنوات الاقليمية بذكري المولد النبوي الشريف من خلال عرض عدة برامج الخميس منها برنامج (صباح القاهرة) وحلقة خاصة عن المولد النبوي في تمام الساعة 9.30 ص، وفي الساعة 11.00 ص برنامج (جدد حياتك) حلقة عن مولد الهادي البشير.
وفي الساعة 12.00ظ حلقة من مسلسل محمد رسول الله، كما توطع القناة برامج «عش الحب – اية الحكاية – الكاميرا بين الناس» كذلك عرض الأغاني الدينية وبعض اجزاء من الاعمال الدرامية الدينية الخاصة بالسيرة النبوية العطرة «قضاه عظماء».
وكذلك يتم عرض اوبريت الليلة المحمدية العاشرة، ونهج البردة للأمام البوصيرى، كما تذيع القناة في السهرة الفيلم العربى هجرة الرسول.
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