شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة إذاعة الشرق الأوسط للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل شبكة إذاعة الشرق الأوسط بالمولد النبوي الشريف ويتضمن الاحتفال البرامج والفقرات والسهرات «بريك» يتضمن مجموعة من الأغنيات الدينية القصيرة لشباب المطربين والمطربات.

وتذيع برنامج «فاني شو» تتضمن الفترة لقاء مع د. وليد الهندي استشاري الطب النفسي والحديث عن كيفية غرس القيم الدينية السليمة في أبنائنا الصغار بالإضافة للرد على اسئلة المستمعين من خلال المكالمات التليفونية، ولقاء مع د.أحمد دياب استشاري السمنة والنحافة والتغذية العلاجية للحديث عن الاعتدال في تناول حلوي المولد النبوى الشريف.

وتذيع برنامج «شغل دراما» تتضمن الفترة الأعمال الفنية التي تناولت مولد الرسول الكريم ولقاءات متنوعة مع النجوم والشخصيات العامة.

وبرنامج «في حضرة المحبوب» تتناول الفترة الحوار حول الإنشاد الديني والابتهالات الدينية، بالإضافة إلى تناول الفترة الأفلام السينمائية الدينية حول سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ولقاءات مع الناقد الفني مجدي الطيب والناقدة الفنية علا الشافعي والفنانة نجوي إبراهيم والفنانة سميحة ايوب والمخرج مصطفي الشال.

وبرنامج «علي هدي الرسول» يتضمن لقاء مع د محمود شلبي مدير إدارة الفتوي الهاتفية بدار الإفتاء المصرية للحديث عن الرسول علية الصلاة والسلام كقدوة لنا وكيف نتعلم من سنته.

وتذيع برنامج «لأجل النبي» تتضمن الفترة اختيار المستمعين للأغنيات الدينية الشهيرة التي يفضلون الاستماع اليها وإهدائها، وبرنامج «سينما فون» سهرة تتضمن اختيار ثلاثة أفلام من الأفلام الدينية وإجراء تصويت على الهواء مع المستمعين لإختيار الفيلم الفائز وإذاعة أكبر جزء من المسامع الخاصة بالفيلم.

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