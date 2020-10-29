شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين تفتح باب الاشتراك بمشروع العلاج لأعضائها 28 نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النقابة العامة للمهندسين، برئاسة المهندس هانى ضاحى، النقيب العام للمهندسين، عن فتح باب الاشتراك والتجديد بمشروع الرعاية الصحية للمهندسين وأسرهم لعام 2021، وذلك بدءا من يوم السبت 28 نوفمبر 2020، وحتى الأحد 28 فبراير 2021.

ويقدم مشروع العلاج الخاص بنقابة المهندسين، مجموعة من الخدمات العلاجية لأعضاء النقابة وأسرهم، بأسعار مخفضه من خلال عددا من المستشفيات والعيادات ومعامل التحاليل، فى كافة التخصصات، على مستوى الجمهورية.

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يذكر أن النقابة العامة للمهندسين كانت قد أعلنت خلال الجمعية العمومية لعام 2020، أن صندوق مشروع الرعاية الصحية حقق فائض مقداره 1194127 جنيه فى عام 2019 حيث بلغت إيرادته 180,52 مليون جنيه بزيادة 13% عن عام 2018 ، فيما بلغت مصروفاته 179,32 مليون جنيه بنسبة زيادة 12% عن عام 2018، مشيرة إلى أن إجمالى الأصول غير المتداولة للصندوق 894,24 مليون جنيه، فيما بلغت الأصول المتداولة 8,865 مليون جنيه، كما بلغ إجمالى الالتزامات المتداولة للصندوق 131,57 مليون جنيه.