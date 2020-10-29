شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة سيد مكاوى: أوبريت الليلة الكبيرة يوثق احتفال المصريين بالمولد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفيرة إيناس مكاوى ابنة الموسيقار الراحل سيد مكاوى، إنه عاشت مع والدها حياة مختلفة وتجولت معه فى أحياء عريقة. Advertisements وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه "من مصر"، المذاع على قناة cbc، أن أوبرت الليلة الكبيرة بدأت فى الإذاعة فى الستينات قبل أن يتم إنتاجها للتليفزيون. وقالت أميرة مكاوى ابنة الموسيقار سيد مكاوى، إن أوبريت الليلة الكبيرة عمل يوثق احتفالات المصريين بالمولد النبوى الشريف. وأضافت: "ناس أعطت من روحها عشان تقدم فن صادق.. وبلدنا غنية بالفن والأصالة وبتنقل الفن الرائع اللى موجود".

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