شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة شبكة الشباب والرياضة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل شبكة الشباب والرياضة بالمولد النبوي الشريف من خلال يوم خاص يتضمن العديد من الفترات المفتوحة والبرامج المسجلة ومنها، «السراج المنير» فترة مفتوحة مع د. ايمن ابو الفتوح الباحث والمحاضر بالعلوم الشرعية والإنسانية بالمجلس الاعلي للشئون الإسلامية والمبتهل طارق عبدالرحمن.

وبرنامج «مسك الختام» لقاء مع د. امال سالم دكتوراة الشريعة الإسلامية والحديث عن الرسول الإنسان ولقاء مع د. صبري علام من علماء وزارة الأوقاف والحديث عن السنة النبوية كمنهج للحياة.

وبرنامج «منهج حياة» حول خلق رسول الله وحبه لمكة المكرمة كنموذج لحب الوطن وكيف يمكن ان يصبح منهج حياه لنا نقتضي به.

وبرنامج «بالقرآن اهتديت» وتدور حول العدل في والرحمة حياة الرسول صلي الله عليه وسلم، والسيرة النبوية والبعثة النبوية وكيف يستفيد المسلم من أخلاق الرسول الكريم مع فضيلة الشيخ د. محمود عابدين من علماء الأزهر الشريف.