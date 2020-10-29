شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يوصي بالاحتراز من كورونا: «أرجوكم وعلشان خاطر المسيح انتبهوا جيدًا جدًا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عددًا من النصائح للوقاية من عدوى فيروس كورونا المستجد «COVID-19».

جاء ذلك عقب انتهاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي الذي انعقد مساء اليوم بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وألقى خلاله عظة بعنوان «ثقافة التضرع».

وقال قداسته: «في وقت الشتاء تزيد أدوار البرد والإنفلونزا، من فضلكم انتبهوا جدًا مع دخول الشتاء. مع الحرص البالغ ولبس الكمامة وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات والتباعد».

وأضاف: «لا تستهينوا بهذه الأشياء، الأسبوع الماضي توفى اثنين من الآباء الكهنة، لم يستطيع الطب أن ينقذهم وكان بهذا السبب، فأرجوكم وعلشان خاطر المسيح انتبهوا جيدًا جدًا، ليس من الحكمة أن البلد تغلق لأن الناس يجب أن تعيش فالبديل الوحيد ألا نستهين».

وشدد: «في كل مكان الكمامة باستمرار، واستعمال الصابون والمطهرات باستمرار والبعد. ومع أبسط أعراض ارتاح في البيت حتى لا تكون سبب في مرض الآخرين، هذه الأشياء الصغيرة يا أحبائي مهمة جدًا، وأرجوكم توعوا الآخرين».

وعن البيان الصادر من الكنيسة بخصوص ذات الموضوع، قال قداسة البابا: «بالأمس طلعنا بيان لأجل أن نقلل الأعداد في أنشطة الكنائس وإذا لم توافق الأمور سوف نقلل أكثر، فارجوكم انتبهوا علشان حياتنا تمر بسلام».

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واختتم: «ربنا يحفظكم ويبارك في حياتنا».