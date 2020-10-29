شكرا لقرائتكم خبر عن «أرصاد السويس»: أمطار رعدية غزيرة تصل لحد السيول على الصعيد وسيناء والبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال سمير محمد حسين، مدير فرع هيئة الأرصاد بالسويس، إن مصر تتعرض لطقس غير مستقر خلال الفترة من مساء السبت المقبل وحتى صباح الثلاثاء، تبلغ ذروتها يومى الأحد والاثنين.

ومن المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية على محافظات الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر تصل لحد السيول هناك وأمطار غزيرة على الوجه البحري والقاهرة ومدن ومحافظات القناه وعلى السواحل الشمالية للبلاد وعلى الغردقه ورأس غارب، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح يؤدى إلى إضطراب كامل على حركة الملاحة البحرية وعلى حركة السفر على الطرق.

ووصف الطقس بالنسبة لدرجات الحرارة معتدل نهارا وبارد ليلا يستوجب ارتداء الملابس الثقيلة ليلا، مؤكدا ضرورة استعداد جميع محافظات الصعيد وسيناء والمدن المطله على البحر الاحمر لهذه الحالة التي من المتوقع أن تكون شديدة وقد تصل لحد السيول هناك.

وحذر من مزاولة كافة الأنشطة البحرية، مع ضرورة القيادة بهدوء على الطرق وارتداء الملابس الثقيلة ليلا وعدم ترك السيارات أسفل لوحات الإعلانات أو تحت الأشجار ويفضل الإطمئنان على مساحات السيارات قبل الإنطلاق على الطرق.