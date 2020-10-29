شكرا لقرائتكم خبر عن تلاميذ مدرسة في الدقهلية يكتبون بأجسادهم «إلا رسول الله» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«إلا رسول الله»، جملة كتبها تلاميذ مدرسة الخلايلة الابتدائية بإدارة المطرية التعليمية بالدقهلية بالاصطفاف في فناء المدرسة احتفالا بالمولد النبوى الشريف.

حضر الاحتفال محمد حمص، رئيس مركز ومدينة المطرية، ورأفت الجزار، مدير عام الإدارة التعليمية.

وبدأ الإحتفال بإصطفاف التلاميذ تحت إشرف فارس مراد ورشا العربى المدرسان بالمدرسة واللذان دربا التلاميذ على تنفيذ الفكرة، حيث اصطف التلاميذ لكتابة الجملة بأجسادهم مع تحقيق التباعد فيما بينهم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشاد محمد حمص، رئيس مدينة المطرية، بتنظيم الطلاب ومشاركتهم فرحتهم واحتفالهم بالمولد النبوى الشريف، ووجه إدارة المدرسة والمدرسين بضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال: «الطلاب أمانة في أيديكم ولابد من الإلتزام بجميع الأجراءات الإحترازية وأهمها منع السلام والقبلات حفاظا على صحتهم مع ضرورة تعاون أولياء الآمور مع المدرسة للحفاظ على صحة أبنائهم».

وخلال الزيارة، تابع رئيس المدينة مدى التزام المدرسة بإتخاذ الإجراءات الاحترازية والتباعد بين الطلبة في الفصول والالتزام بارتداء الكمامات للطلبة والمدرسين وبجهاز قياس درجة الحرارة وإحساسهم بأهمية الموقف وخطورته.

وعلى الصعيد نفسه، شارك عصام فودة مدير عام إدارة منية النصر التعليمية، تلاميذ مدرسة محمود حسنين الإحتفال بالمولد النبوي الشريف.

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ورفع تلاميذ المدرسة خلال الاحتفال لافتة مكتوب عليها «نبي الهدي جاء لإخراج الناس من غيهم الذي فيه يعمهون، وهديهم إلى الطريق المستقيم، الذي يشهد سالكوه ويهلك من سلك غيره» ولافتة أخرى مكتوب عليها «كان رسول الله يصلي حتى تتورم قدماه، وحينما سئل: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا»، ووزعت المدرسة حلوى المولد على التلاميذ ونظمت ندوة دينية عن أخلاق الرسول الكريم.

تلاميذ مدرسة الخلايلة بالدقهلية يجسدون إلا رسول الله بأجسامهم

احتفال تلاميذ الدقهلية بالمولد النبوى

احتفال تلاميذ الدقهلية بالمولد النبوى

احتفال تلاميذ الدقهلية بالمولد النبوى

احتفال تلاميذ الدقهلية بالمولد النبوى