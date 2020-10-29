شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بمستشفى بدر الجامعي يستأصل ورمًا من مخ مريضة في 3 ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن جراحو المخ والأعصاب من الفريق طبي بمستشفى بدر الجامعي كلية الطب جامعة حلوان من إجراء عملية استئصال ورم في المخ لمريضة، حيث نجح فريق طبي من إجراء الجراحة للمريضة للحفاظ على مراكز الحركة واستئصال أكبر قدر من الورم بأقل قدر من المضاعفات.

وأشاد الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بكفاءة أطباء كلية الطب جامعة حلوان بمستشفى بدر الجامعي، داعيا إياهم إلى الحرص على مواصلة العمل والجهد في تقديم كافة الخدمات الطبية في مختلف التخصصات، مؤكداً أن مستشفيات الجامعة بها خبرات علمية وإدارية وفنية تعمل بجد من أجل رفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة لأبناء مصر.

وتابع الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب جامعة حلوان إجراءات العملية وقام بتسهيل كافة اجراءات دخول الحالة وتوفير كل الامكانيات المطلوبة، لافتا إلى أنه تم استئصال الورم كليًا للمريضة، موضحًا أن المريضة بصحة جيدة ودرجة وعي كاملة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة بالمستشفى بعد العملية، وأكد أن المريضة تم نقلها للعناية المركزة لمراقبة علامتها الحيوية والتي أوضحت بعد إفاقتها ووجود تحسن كبير في حالتها العامة.

وعانت المريضة من العديد من الأعراض قبل العملية تمثلت في إرتفاع بضغط المخ (صداع مستمر وغثيان)، وتم عمل العديد من الإجراءات التحضيرية من عمل الأشعات والتحاليل المطلوبة والأدوية التحضيرية، وعقب العملية تعافت المريضة بشكل كامل محافظة على جميع مراكز المخ التي تعمل بكفاءة وخرجت من العناية المركزة وتستعد للخروج من المستشفى.

و استغرقت العملية ٣ ساعات وتم اجرائها من قبل متخصصين من كلية الطب جامعة حلوان.

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