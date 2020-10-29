شكرا لقرائتكم خبر عن «قومي المرأة» بكفر الشيخ ينظم ندوة عن أهمية المشاركة الانتخابية ودور النائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ ندوة عن أهمية مشاركة المرأة في انتخابات مجلس النواب، برعاية اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، ودكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، واشراف الدكتورة جاكلين بشرى مقرر مناوب فرع كفرالشيخ.

حاضر فيها الدكتور خالد مجاهد، رئيس قسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفرالشيخ موضحا دور النائب البرلماني والفرق بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ وأعضاء المجالس الشعبية المحلية، وأهمية مشاركة المرأة، مؤكداً أن صوت كل من له حق التصويت في الانتخابات أمانة وشهادة يجب ممارستها والحفاظ عليها ،والاختيار العاقل والمدروس لصالح الوطن.

وحضر الندوة من أعضاء الفرع ماجدة عمر، وعفاف الجمل، وسعيدة كامل، وايمان بشت، والدكتورة هالة نصر، والدكتورة هبه عبدالحميد، واستهدفت الندوة عدد 28 من الرائدات الريفيات بالمحافظة.