"الصحة": لقاح الإنفلونزا يقلل من خطر وفاة الأطفال نتيجة الإصابة بالفيروس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان أن تلقى لقاح الإنفلزنزا يقلل بشكل كبير من خطر وفاة الأطفال الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا، لافتة إلى أن هناك أمور قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مثل الحالات الطبية المزمنة، ومنها الربو ومرضى السرطانة وعلاجة و داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) و التليف الكيسي والسكري وفيروس نقص المناعة (HIV) الإيدز (AIDS) و أمراض الكلى والكبدو السمنة.
وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على أى شخص لدية حالة صحية مزمنة أن يأخذ لقاح الإنفلونزا.
وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن الغرض من أي لقاح هو تدريب الجهاز المناعي على كيفية الاستجابة إذا واجه المرض الحقيقي في المستقبل كالأنفلونزا أو الكورونا علي سبيل المثال، مضيفة:" لا يؤثِّر هذا التدريب على جهاز المناعة ضد الأمراض الأخرى، بل يزيد قوته على مواجهة المرض المستهدَف وقد تستمر هذه المناعة لفترة قصيرة أو لعدة سنوات حسب نوع المرض ونوع اللقاح ويُعتَبر لقاح الإنفلونزا جيداً لمدة عام، بعده تنخفض المناعة ضد المرض".
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".
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