شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": لقاح الإنفلونزا يقلل من خطر وفاة الأطفال نتيجة الإصابة بالفيروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة والسكان أن تلقى لقاح الإنفلزنزا يقلل بشكل كبير من خطر وفاة الأطفال الناتجة عن الإصابة بالإنفلونزا، لافتة إلى أن هناك أمور قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات مثل الحالات الطبية المزمنة، ومنها الربو ومرضى السرطانة وعلاجة و داء الانسداد الرئوي المزمن (COPD) و التليف الكيسي والسكري وفيروس نقص المناعة (HIV) الإيدز (AIDS) و أمراض الكلى والكبدو السمنة.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنه يجب على أى شخص لدية حالة صحية مزمنة أن يأخذ لقاح الإنفلونزا.

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