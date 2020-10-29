شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 59 وحدة و7 مستشفيات تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل أن المنشآت الصحية المقرر دخولها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة المحافظة، يبلغ عددها 59 مركزا ووحدة صحية بالإضافة إلى 7 مستشفيات، ويجري تجهيزهم على أعلى مستوى، لتقديم الخدمة الطبية للمنتفعين بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة على الوجه الأكمل.



وقال د.أحمد السبكي في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن المنظومة الصحية الجديدة على مقربة من الإطلاق الفعلي بمحافظتي الأقصر والإسماعيلية، مشيرًا إلى أن التغطية الصحية الشاملة بجودة وكرامة لن تتوقف إلى أن تصل لكل مواطن مصري، ويتحقق حلم التغطية الشاملة لكافة المصريين وما هي إلا خطوات تفصلنا عن اكتمال الحلم.

يشار إلى أن محافظة الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتي من المقرر بدء التشغيل التجريبي للمنظومة بها قريبًا، والتي تضم محافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، أسوان إلى جانب محافظة بورسعيد والتي بدأ إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها في يوليو من العام الماضي، وجاري العمل على قدم وساق لتطبيق المنظومة في باقي المحافظات تباعًا، إلى أن يصل التأمين الصحي الشامل إلى كل شبر في مصر.