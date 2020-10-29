شكرا لقرائتكم خبر عن فساد النظام التركى.. كم تكلف مقتنيات زوجة أردوغان خزينة البلاد رغم تهاوى الليرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت تقارير تركية، عن الفساد والبذخ الذى تعيشه زوجة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، بينما يعيش أغلب الأتراك فى فقر وجوع، فى ظل تهاوى سعر الليرة أمام الدولار، وتمتلك أمينة أردوغان حقيبة يد فرنسية يتجاوز سعرها 50 ألف دولار.

وظهرت زوجة الرئيس التركي تحمل تلك الحقيبة خلال مرافقة زوجها في قمة العشرين في اليابان، آثارت جدلا واسعا وسط الأتراك لاسيما وأنها جاءت مع دعوات أردوغان بوضع حد لشراء الدولار لإيقاف تدهور سعر العملة المحلية.

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كما آثارت أمنية أردوغان، الجدل من خلال صور لها في المطبخ بمناسبة يوم عاشوراء، حيث نشرت من داخل مطبخها، صور كانت تعبئ الأطباق بوجبة عاشوراء، يظهر في خلفيتها صنبور مياه ذهبي اللون ذو سعر مرتفع.

الصور التقطت داخل المطبخ الخاص بقصر رئاسة الجمهورية الفاره ونشرت عبر تويتر؛ فيما لفت المحامي علي أكتاش، اللانتباه إلى صنبور المياه ذو التصميم الأمريكي، قائلًا: “ثمن صنبور المياه المستخدم في القصر يقترب من 10 آلاف ليرة تركية، وهذا يساوي قيمة الحد الأدنى للأجور لأربعة أشخاص”.