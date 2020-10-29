شكرا لقرائتكم خبر عن درجة الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، الخميس، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود شبورة مائية صباحا، و طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وشبورة مائية صباحا وطقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد و جنوب سيناء، والرياح معتدلة ، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 21 والعظمى 31

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 29

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 17 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 27

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 16 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 22 والعظمى 31

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 والعظمى 31

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 25 والعظمى 33

Advertisements

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 23 والعظمى 33

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 16 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 21 والعظمى 30

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 34

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 24 والعظمى 33

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 18 والعظمى 34

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 19 والعظمى 35

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 21 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 23 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 22 والعظمى 38

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 20 والعظمى 37

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 36

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 24 والعظمى 36

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 35

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33