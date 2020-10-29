شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. السيسى ناصحا المسلمين: إذا كنت تحب النبى محمد.. فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى: السيسى ناصحا المسلمين: إذا كنت تحب النبى محمد.. فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه السيسى: قضية الوعى من أولويات المرحلة الراهنة في مواجهة أهل الشر السيسى: رسالة الإسلام جاءت انتصارا لحرية الإيمان والاعتقاد وحرية الفكر السيسى: الإساءة إلى الأنبياء استهانة بقيم دينية رفيعة وجرح مشاعر الملايين قرينة الرئيس: ما قدمه النبى للبشرية حضارة إنسانية مكتملة الأركان الحكومة: 321 لقاحا بحثيا مسجلا حتى الآن لعلاج كورونا على مستوى العالم الحكومة تحدد 7 محافظات بالمرحلة الأولى لإحلال الميكروباص والتاكسى للعمل بالغاز رئيس الوزراء يترأس وفد مصر باجتماعات اللجنة العليا فى بغداد السبت المقبل الحكومة توافق على استصدار رخصة ضمنية لمبانى وعمارات الأوقاف بالمنيل الحكومة تعلن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء شهرا استجابة لمطالب المواطنين Advertisements شيخ الأزهر يعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبى محمد بلغات مختلفة البنك المركزى يعلن مستوى تاريخى لتحويلات العاملين بالخارج بـ27.8مليار دولار الصحة : 92.7% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية توقيع عقدى تعاون بين الإنتاج الحربى والغربية لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة الصحة تطلق 8 قوافل طبية بمختلف التخصصات ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" القومية للتأمين تكشف تصميم منصة إلكترونية لتقديم الخدمات عبر الهاتف طلاب الدبلومات الفنية يطالبون بفتح التنسيق.. والتعليم العالى: قبول 10% فقط التضامن تعلن توفير وحدات سكنية للرعاية اللاحقة لمن تجاوز 18 عاما من الأيتام التعليم: عدم سداد مصروفات المدارس الخاصة يحجب نتيجة الطالب ويقيد بمدرسة حكومية التعليم العالى تعلن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة بمصر الحكومة: نستهدف زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لـ30% العام المقبل

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. السيسى ناصحا المسلمين: إذا كنت تحب النبى محمد.. فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.