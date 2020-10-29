شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. السيسى ناصحا المسلمين: إذا كنت تحب النبى محمد.. فتأدب بأدبه وتخلق بخلقه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:
السيسى: الإساءة إلى الأنبياء استهانة بقيم دينية رفيعة وجرح مشاعر الملايين
الحكومة تعلن مد فترة التصالح فى مخالفات البناء شهرا استجابة لمطالب المواطنين
شيخ الأزهر يعلن إطلاق منصة عالمية للتعريف بالنبى محمد بلغات مختلفة
الصحة : 92.7% نسبة الشفاء من كورونا بمستشفيات العزل بالجمهورية
الصحة تطلق 8 قوافل طبية بمختلف التخصصات ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"
التعليم العالى تعلن قائمة فروع الجامعات الأجنبية المعتمدة بمصر
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