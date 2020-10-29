منصة لتوفير اللقاح وتأمين مهرجان الجونة.. 17 تصريحا لوزيرة الصحة بشأن كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، عرضاً حول آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى إجمالي حالات الشفاء والخروج من المستشفيات، وحالات الإصابة حتى أمس.

ويرصد الخليج 365 تصريحات الوزيرة على النحو التالي:

- شاركت مصر في تجربة التضامن السريرية لعلاجات (كوفيد-19)، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

- تُعد مصر أول دولة شاركت في هذه التجربة بأفريقيا.

- يتم خلال هذه التجربة مقارنة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية لتقييم الفاعلية في معالجة (كوفيد-19) من خلال إشراك مرضى من بلدان متعددة.

- تدشين موقع إلكتروني لتلقي طلبات المتطوعين وتخصيص الخط الساخن 15530 ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية لكورونا.

- تدشين حملات إعلانية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة، تشجيعاً للراغبين بالتطوع.

- وصل إجمالي من سجلوا للتطوع إلى 3784 متطوعا، تلقى 3000 منهم التطعيم.

- الاهتمام الدولي الخاص بصناعة لقاح فيروس كورونا بمصر نظرًا لارتفاع القدرة الاستيعابية للتصنيع.

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- موقع مصر يؤهلها بأن تكون منصة لتوفير اللقاح بالقارة الأفريقية.

- أعداد اللقاحات البحثية المسجلة حتى الآن لكورونا بالعالم، وصل إلى 321 لقاحا، يخضع 32 فقط منها لمرحلة التجارب السريرية.

- تعديل العديد من السياسات الصحية في مصر عقب مواجهة جائحة كورونا.

- الاهتمام بتنفيذ مبادرات الصحة العامة على نطاق أوسع نظراً لتأثيرها القوي على تحسين صحة المصريين.

- الاهتمام بالسياسات بكبار السن من خلال تنفيذ مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة.

- زيادة كفاءة الأطباء العلمية والعملية من خلال تغيير منظومة التعليم الطبي المستمر وتنفيذ منصة إلكترونية للتدريب المستمر.

- الاهتمام بالدراسات الإكلينيكية والمشاركة في تجربة التضامن مع منظمة الصحة العالمية، وتصميم ملف موحد لجميع بيانات مرضى (كوفيد-19) وتفعيله على نظام إلكتروني.

- خطة لتأمين لمهرجان الجونة السينمائي المنعقد حاليا.

- تعتمد الخطة على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالتعامل مع أزمة كورونا.

- توفير مختلف الاحتياجات الطبية والصحية اللازمة لذلك.​