لتركيب الفواصل المعدنية.. غلق كلي لحركة المرور على الكباري بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي: عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة بمناطق مشروعات الكباري بمنطقة مصر الجديدة ومدينة نصر. يبدأ الغلق الكلي لحركة المرور على الكباري المشار إليها وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الأربعاء الموافق 28/10/2020 حتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 31/10/2020 ، وذلك بتركيب الفواصل المعدنية الخاصة بالكباري الواقعة بنطاق مدينة نصر على النحو التالي:- "كوبري سيارات بتقاطع شارع الطيران مع شارع إسماعيل القباني، كوبري سيارات بتقاطع شارع مصطفى النحاس مع شارع الطيران، كوبري سيارات بتقاطع شارع أحمد الزمر مع شارع الدكتور حسن الشريف، كوبري سيارات بتقاطع شارع جسر السويس مع شارع القبة وصولاً لميدان ابن سندر. وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بعمل اللوحات الإرشادية وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية مع بدء تنفيذ تلك التحويلات.

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