قتيل داخل حفرة وآخر تطورات مأساة طفل طوخ.. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

-ألسنة اللهب التهمت كل شئ.. ماذا حدث في جحيم مخزن صفط اللبن؟

الثالثة والربع عصر الأربعاء، دوى صوت سارينة مألوفة لأطقم الإطفاء المتأهبة داخل مقر الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة.

للتفاصيل اضغط الرابط

-العثور على جثة شخص مقتولًا داخل حفرة بالأراضي الزراعية في كفر الشيخ

تكثف أجهزة الأمن بكفر الشيخ جهودها لكشف غموض العثور على جثة شخص داخل حفرة بالأراضي الزراعية بقرية دقلت التابعة لمركز كفر الشيخ، ملفوفة داخل جوال بلاستيك كبير.

للتفاصيل اضغط الرابط

-عرض والدة طفل طوخ الميت جوعًا على الطب الشرعي

أمرت نيابة طوخ بالقليوبية، اليوم الأربعاء، بعرض الأم في واقعة الرضيع الميت جوعًا، على الطب الشرعي، لبيان ما إذا كانت ترضع طفلها طبيعيًا، وآخر مرة جرى إرضاعه، أو صناعيا كما ادعت أنها ترضعه صناعيًا.

للتفاصيل اضغط الرابط

-علاقة غير شرعية وراء اختفاء ربة منزل بالقليوبية

كشفت أجهزة الأمن في القليوبية، اليوم الأربعاء، غموض تغيب ربة منزل عن مسكن الزوجية لعدة أيام في شبرا الخيمة.

Advertisements

للتفاصيل اضغط الرابط

-وفاة الطالب "ريجيني".. فريقا التحقيق المصري والإيطالي يؤكدان شفافية المعلومات

عقد فريقا التحقيق المصري والإيطالي في واقعة وفاة الطالب «جوليو ريجيني» لقاءً لتطوير التعاون بينهما.

للتفاصيل اضغط الرابط

-5 نوفمبر.. استئناف هدير الهادي على حبسها سنتين بقضية الفيديوهات

قال الدكتور عصام الطباخ، محامي فتاة تيك توك هدير الهادي، إنه تقدم باستئناف على حكم حبسها سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه.

للتفاصيل اضغط الرابط

-وزيرا العدل والآثار يجتمعان لتيسير تراخيص المنشآت الفندقية

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والأثار بمقر ديوان عام وزارة العدل، بحضور مسئولي وزارة العدل ووزارة السياحة والآثار.

للتفاصيل اضغط الرابط

-تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين بقتل "فتاة المعادي" لـ21 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، تأجيل أولى جلسات محاكمة 3 متهمين محبوسين، لاتهام اثنين منهم بقتل المجني عليها مريم محمد علي "فتاة المعادي" عمدًا، لجلسة 21 نوفمبر؛ لحضور المتهمين.

للتفاصيل اضغط الرابط