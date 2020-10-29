تفحم ميكروباص أعلى محور تحيا مصر دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تفحمت سيارة ميكروباص أعلى محور تحيا مصر بمنطقة الوراق، مساء الأربعاء. تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في سيارة أعلى المحور. ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارة إطفاء تنسيقا مع نائب مأمور الوراق. ألسنة النيران التهمت السيارة، ولم يسفر الحريق عن إصابات. وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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