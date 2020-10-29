الهزار قلب بخناقة.. اعتداء شاب على صديقه بالعياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
اعتدى شاب على صديقه محدثا إصابته في الوجه بمركز العياط، جنوب الجيزة.
تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز شرطة العياط إشارة من المستشفى بوصول شاب مصاب في الوجه بآلة حادة.
وكشفت التحريات الأولية أن جلسة مزاح بين صديقين تطورت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها أحدهما على الآخر بالضرب محدثا إصابته.
توجه المصاب إلى القسم وحرر محضرا ضد صديقه، اتهمه بإحداث إصابته، قبل أن يتصالحا في حضور رجال الشرطة.
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