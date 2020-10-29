شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يقرر تغيير اسم قرية رابعة إلى «30 يونيه» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قرارا بتغيير اسم قرية رابعة بمركز بئر العبدإلى قرية 30 يونيه.

وأكد المحافظ أن القرار جاء بناء على مطالب أهالي القرية بتغيير اسمها إلى قرية 30 يونيه «لما تحمله هذه التسمية من ذكرى أليمة لدى المصريين».

وأشار المحافظ إلى موافقة أعصاء المجلس التنفيذي بالإجماع على تغيير الاسم ليصبح 30 يونيه.

ووجه المحافظ الوحدة المحلية لمركز ومدينة بئر العبدباتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال تغيير اسم القرية، وما يتبع ذلك من إجراءات.

ووجه المحافظ بإخطار كافة الإدارات التعليمية والوحدات الاجتماعية والصحية ومراكز الشباب بقرار تغيير اسم القرية.

ووجه المحافظ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة بتغيير اسم القرية وإدراج الاسم الجديد ضمن قاعدة بيانات المحافظة.

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وقال المحافظ إنه سيتم عرض القرار على أول اجتماع مجلس شعبي محلي بالمحافظة لإقراره، على أن تقوم جميع جهات الاختصاص بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.

قرار المحافظ