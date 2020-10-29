شكرا لقرائتكم خبر عن مدير تطعيمات «فاكسيرا»: تعاقدنا على استيراد نوعين من لقاح الأنفلونزا الموسمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور مصطفى محمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح (فاكسيرا)، أن تطعيم الإنفلونزا هذا العام يمثل أهمية قصوى حيث تحذر منظمة الصحة العالمية من تزامن الإصابة بالإنفلونزا مع إحتمالية الإصابة بفيروس كورونا المُستجد، مشيرا إلى أن فاكسيرا تعاقدت على إستيراد نوعين من لقاح الأنفلونزا الموسمية وهو لقاح الانفلونزا الرباعي لموسم 2020 ويحمي من الأنفلونزا المتسببه بسبب فيروسي الانفلونزا أ وب.

وقال الدكتور محمدي، عبر الصفحة الرسمية للمل واللقاح، إن لقاح الإنفلونزا الرباعى يحتوى على أربعة فصائل ويصلح للكبار وللأطفال من عمر ثلاث سنوات، حيث تكون جرعة الأكبر من 9 سنوات جرعة واحده فقط 0.5 مل، بينما جرعه الأطفال من سن 3 إلى 9 سنوات بأنه يأخد جرعتين من التطعيم يفصل بينهما 4 أسابيع كل جرعة 0.5 مل، في حالة إذا لم يكن الطفل حصل على تطعيم الانفلونزا في العام السابق.

ويحتوي اللقاح على 4 فصائل ويناسب الأطفال من 6 أشهر، وتكون جرعة الطفل في هذا العمر الجرعة كاملة لمرة واحدى في الموسم، أما إذا كان عمر الطفل أقل من ٩ اعوام وكانت هذه هي المرة الأولى لأخذ لقاح الإنفلونزا، فإنه يحتاج إلى جرعة أخرى بعد 4 أسابيع من الجرعة الأولى، مشيرا إلى أنه التطعيم يفيد لجميع النساء الحوامل في أي مرحلة من مراحل الحمل، بسبب خطر الأمراض المرتبطة بالأنفلونزا خاصة انه ثبت سلامة لقاح الأنفلونزا المعطل أثناء الحمل ولم يظهر أي دليل على ضرر الأم أو الجنين، وكذلك آمن على المرضعات بعد استشارة الطبيب المختص.

وأوضح الدكتور محمدي أن تطعيم الإنفلونزا لا يقى من فيروس الكورونا، لكن ينصح به لجميع الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، خاصة وأن اللقاح يحتاج من بضعة ايام إلى إسبوعين بعد تناوله لتكوين المناعة المطلوبة، ويكون أفضل موعد لتناول اللقاح هو خلال شهر أكتوبر، حيث تبدأ حالات الإصابة الأولى بفيروسات الأنفلونزا ويبلغ الموسم ذروته من ديسمبر وحتى شهر مارس.